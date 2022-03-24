Сокращение экспорта нефти из-за повреждений на КТК не будет критичным, уверены в Минэнерго

Из-за повреждений выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском в результате сильного шторма объемы транспортировки нефти могут сократиться в пять раз, сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань. Однако министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков считает, что сокращение экспорта нефти из-за остановки отгрузки не будет критичным и не повлияет на бюджет.

«На сегодняшний день погрузка на морском терминале остановлена полностью. Как мы уже заявляли вчера, ВПУ-2, помимо ВПУ-3, также остановлено и выведено из эксплуатации в связи с тем, что мы обнаружили повреждения, не допускающие дальнейшую эксплуатацию. ВПУ-1 также остановлено, погрузка не производится в связи с тем, что мы должны провести полное обследование», - сказал Горбань в эфире Atameken Business.

Однако пока водолазы не могут этого сделать по погодным условиям, уточнил он. Прием нефти по трубопроводу идет, но, как отметил Горбань, резервуарных емкостей осталось только «до следующего вечера – завтрашнего дня».

«Поэтому сокращение в перспективе составит практически в пять раз», - сообщил он.

Министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что в прошлом году по КТК отгружалось 53-54 млн тонн нефти, поэтому «перенаправить такой огромный объем, конечно, очень быстро достаточно сложно». Однако у Минэнерго есть альтернативы.

«Частично – это порт Актау, есть у нас еще нефтепровод, который идет через Самару, и еще есть небольшой объем, который можно перевести в китайском направлении. Вот примерно такой набор. Остальные более объемные маршруты, которые можно было бы рассматривать, они действительно займут время, потому что нужны технические решения определенные», - сказал министр.

Эти альтернативные маршруты рассматриваются, пока будет идти ремонт ВПУ, а это займет минимум один месяц.

«Три недели – один ВПУ, но один ВПУ еще дообследуют, он в принципе, в рабочем состоянии. По остальным двум есть аварии, по словам наших коллег из КТК. Одновременно оба выносных причала ремонтироваться не могут. Если самый критичный, третий, причал три недели займет, второй параллельно нельзя сделать, тоже, наверно, какое-то время займет. Но говорить о том, что этот нефтепровод вообще не работает, мы не предполагаем. То есть какое-то время будет простой. Но я не думаю, что остановка КТК будет год или несколько месяцев. Наверно, это будет значительно меньше: три недели – месяц».

Также Акчулаков отметил, что даже с учетом всех альтернатив экспорт нефти сократится «в течение месяца-полутора», однако «он не будет таким критическим».

«Потому что я бы хотел обратить внимание экспертов на следующий факт, что крупные месторождения, да и любые в принципе месторождения в Казахстане, есть плановые остановки. К примеру, тот же Тенгиз и Кашаган, Карачаганак, как и другие месторождения, периодически прибегают к плановым остановкам на ремонт, который занимает 40-50 дней. Понятно, что это в пределах технологически допустимых погрешностей. Поэтому месяц-полтора – то, что уйдет, возможно, на ремонт инфраструктуры КТК в порту Новороссийск, не будет критическим для Казахстана. По добыче будут сокращения, но это можно рассматривать, как технологически допустимые сокращения», - пояснил министр.

Что касается поступлений в бюджет, то и здесь глава Минэнерго «не видит рисков», поскольку сегодня цена на нефть достаточно высокая – больше 120 долларов за баррель, тогда как на этот год в бюджет заложена нефть по 60 долларов за баррель.