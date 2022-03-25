Генпрокуратура сообщила, что еще рассматривает заявление Кайрата Нуркадилова

Генеральная прокуратура сообщила, что все еще рассматривает заявление Кайрата Нуркадилова по поводу возобновления расследования смерти его отца – Заманбека Нуркадилова.

«В социальных сетях распространяется информация о возобновлении генпрокуратурой расследования уголовного дела по факту гибели Заманбека Нуркадилова. Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности. Обращение Кайрата Нуркадилова в ведомстве рассматривается», - сообщили в надзорном органе.

3 марта стало известно, что Кайрат Нуркадилов, сын политика Заманбека Нуркадилова, потребовал от генпрокуратуры заново расследовать смерть отца и уже обратился с соответствующим заявлением.

Заманбек Нуркадилов был акимом Алматы и Алматинской области, министром по чрезвычайным ситуациям. За год до смерти он выступил с резкой критикой занимавшего тогда пост президента Нурсултана Назарбаева и перешел в оппозицию. Был найден мертвым у себя в доме 12 ноября 2005 года. Уголовное дело завели по факту самоубийства, несмотря на очевидные доказательства, что политик был убит: два выстрела в сердце и один в голову. Кайрат Нуркадилов в своем заявлении отметил, что с материалами дела ему не давали знакомиться, «заставляя подписывать без прочтения текстов». Он убежден, что смерть его отца была убийством – «политическим, заказным и циничным по своему исполнению», однако «политическая ситуация, зависимость от определенных обстоятельств, страх за свою жизнь и близких, препятствовали, многие годы к подобному обращению».

«Виновные не установлены и не наказаны. Мотивы и обстоятельства гибели отца не выяснены. Я как сын, как гражданин требую возобновления данного уголовного дела на предмет его объективного справедливого и законного расследования», - заявил Кайрат Нуркадилов.