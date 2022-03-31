Тяжесть заболевания коронавирусом будет снижаться, прогнозируют в ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции 30 марта заявил , что в этом году, при лучшем сценарии развития пандемии, продолжат появляться новые варианты коронавируса, однако тяжесть заболевания будет снижаться по мере повышения иммунитета населения.

«Основываясь на том, что мы знаем сейчас, наиболее вероятным сценарием является то, что вирус продолжает развиваться, но тяжесть вызываемого им заболевания со временем снижается по мере повышения иммунитета из-за вакцинации и инфекции. Периодические всплески заболеваемости и смертности могут происходить по мере ослабления иммунитета, что может потребовать периодической стимуляции для уязвимых групп населения», - сказал Гебрейесус, озвучивая обновленный план стратегической готовности и реагирования ВОЗ на COVID-19, в котором изложены три возможных сценарий развития пандемии в этом году.

В лучшем случае, по данным гендиректора ВОЗ, будут появляться менее тяжелые варианты, и бустеры или новые составы вакцин не потребуются. В худшем случае возникнет более вирулентный и легко передающийся вариант.

«От этой новой угрозы защита людей от тяжелых заболеваний и смерти от предшествующей вакцинации или инфекции будет быстро ослабевать. Решение этой ситуации потребует значительного изменения существующих вакцин и обеспечения их доступности людям, наиболее уязвимым к тяжелым заболеваниям», - отметил он.

Тедрос Гебрейесус надеется, что этот третий стратегический план ВОЗ может стать последним. Но этот план требует, чтобы «страны инвестировали в пять основных компонентов».

«Во-первых, эпиднадзор, лаборатории и данные общественного здравоохранения. Во-вторых, вакцинация, общественное здравоохранение и социальные меры, а также заинтересованные сообщества. В-третьих, клиническая помощь при COVID-19 и устойчивые системы здравоохранения. В-четвертых, исследования и разработки, а также равный доступ к инструментам и расходным материалам. И в-пятых, координация при переходе от экстренного режима к долгосрочному лечению респираторных заболеваний», - перечислил глава ВОЗ.

Он считает, что есть все инструменты, необходимые для того, чтобы взять под контроль пандемию: «Мы можем предотвратить передачу с помощью масок, дистанцирования, гигиены рук и вентиляции. И мы можем спасти жизни, обеспечив каждому доступ к тестам, лечению и вакцинам. Справедливая вакцинация остается самым мощным инструментом, который у нас есть для спасения жизней».

Гебрейесус подчеркнул, что стремление вакцинировать 70% населения каждой страны по-прежнему важно для контроля над пандемией, при этом приоритет отдается работникам здравоохранения, пожилым людям и другим группам риска.

«Несмотря на то, что некоторые страны с высоким уровнем дохода в настоящее время внедряют четвертые дозы для своего населения, одна треть населения мира еще не получила разовую дозу, включая 83% населения Африки. Это неприемлемо для меня и не должно быть приемлемо ни для кого. Если богатые в мире пользуются преимуществами высокого охвата вакцинацией, почему бедные в мире не должны? Одни жизни стоят больше других?» - отметил он.