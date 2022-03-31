Кошанов рассказал Токаеву о новой работе мажилиса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, который рассказал о работе палаты парламента по законодательному обеспечению положений, содержащихся в послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», сообщает Акорда.

«Председатель мажилиса рассказал о новых форматах работы нижней палаты парламента. Депутаты теперь уделяют приоритетное внимание повышению открытости своей работы, укреплению парламентской культуры и усилению взаимодействия с гражданами. Чаще будут проводиться парламентские слушания и другие мероприятия по наиболее важным общественным проблемам», - говорится в сообщении.

Кошанов также отметил, что в мажилисе будут внедрены новые механизмы работы с обращениями граждан, в том числе по вопросам, поднимаемым в ходе выездов депутатов в регионы. Будут проводить регулярные встречи с избирателями на местах.

Сначала второй сессии в работе у мажилисменов находилось 96 законопроектов, из них 53 одобрено и направлено в сенат.