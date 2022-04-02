Сразу в трех северных регионах Казахстана фиксируется естественная убыль населения

В январе-феврале 2022 года население Казахстана выросло на 35,1 тыс. человек или на 0,18% и составило к 1 марта 19 161 тыс. человек, сообщает бюро национальной статистики.

Больше всего в первые два месяца 2022 года население выросло в столице – здесь рост населения достиг 0,72%, в Мангистауской области – 0,54%, Шымкенте – 0,45%, Алматы – 0,43% и Атырауской области - 0,27%.

Население столицы к 1 марта достигло 1 249 тыс. человек, Алматы – 2 034 тыс., Шымкента – 1 118 тыс.

В январе-феврале рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. Это города-миллионники, западные и южные регионы Казахстана. В остальных шести областях – на севере, в центре и на востоке Казахстана – население сокращалось.

В числе регионов с убывающим населением - Северо-Казахстанская область – население сократилось на 0,25%, Павлодарская и Костанайская области – 0,14% каждая, Восточно-Казахстанская область – на 0,10%, Карагандинская и Акмолинская области – по 0,05%.

При этом в трех регионах – Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. Павлодарская область показывает естественную убыль населения впервые за последние годы.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

В целом сальдо миграции за январь в Казахстане вновь было отрицательным.

Городское население страны в прошлом месяце выросло на 0,27% до 11 405 тыс. человек, сельское население – всего на 0,06% - до 7 756 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,5%, доля сельского населения - 40,5%.