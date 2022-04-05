Мусин предлагает вывести на рынок одного из мобильных операторов, принадлежащих «Казахтелекому»

Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил вывести на рынок одного из мобильных операторов, принадлежащих «Казахтелекому» из-за его монопольного положения на рынке мобильной связи.

«Необходимо отметить, что при консолидации компаний «Кселл» и «Теле2» ставилась цель достичь положительного эффекта за счет оптимизации и интеграции их сетей, что должно было повысить качество оказываемых телекоммуникационных услуг. Однако за 3 года интеграция сетей мобильных операторов так и не осуществлена. В качестве решения Мусин предложил демонополизировать группы компаний АО «Казахтелеком» путем вывода на конкурентный рынок одного из мобильных операторов группы», - говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам заседания комиссии по демонополизации экономики.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил Минцифры совместно с фондом «Самрук-Казына» внести в недельный срок предложение по вопросу демонополизации «Казахтелекома», указывается в сообщении.

Мусин, выступая на совещании, отметил, что «Казахтелеком» является монополистом на рынке телекоммуникационных услуг с занимаемой долей свыше 80% на рынке фиксированной связи и свыше 60% на рынке мобильной связи.

“Значительное положение на телекоммуникационном рынке позволило группе компаний АО «Казахтелеком» занять существенную долю на иных смежных рынках. АО «Казахтелеком» принадлежит 100% доли рынка цифровой маркировки товаров, 78% доли на рынке операторов фискальных данных, 55% – доля на рынке Центров обработки данных, 33% – доля на рынке услуг платного телевидения, 75%– всех радиочастот», - отмечается в сообщении правительства.

Более 52% доли в «Казахтелеком» принадлежит фонду «Самрук Казына», еще четверть акций – люксембургскому офшору, связанному с Кайратом Сатыбалды, племянником бывшего президента Нурсултана Назарбаева.