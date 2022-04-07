«Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан из Москвы с 23 апреля

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 23 апреля запускает прямые регулярные рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Казахстан, сообщается на сайте авиакомпании.

«Оператор рейсов в Алматы, Нур-Султан, Актау, Атырау, Актобе и Караганду — авиакомпания “Россия”. Полеты будут выполняться на отечественных самолетах Superjet 100», - говорится в сообщении.

В связи с запуском прямых рейсов из Москвы скорректировано расписание полетов в Казахстан из Сочи. Так, с 7 по 22 апреля отменяются рейсы по маршрутам Сочи — Актау/ Атырау/ Актобе. Пассажирам с билетами на данные рейсы предлагается на выбор: вылет в/из Москвы на более поздние даты; вынужденный возврат стоимости авиабилета. А с 23 апреля рейсы между Сочи и Алматы, столицей Казахстана, Актау, Атырау и Актобе будут полностью отменены.

«Пассажиры, которые ранее приобрели перевозку в/из Сочи по указанным направлениям, в качестве альтернативы могут воспользоваться прямыми рейсами в/из Москвы», - указывается в сообщении.

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полеты в Казахстан с 8 марта из-за санкций в отношении России.