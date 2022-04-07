Сменился аким Жамбылской области

Другим указом президента на эту должность назначен Нуржан Нуржигитов.

Нуржану Нуржигитову 55 лет. Он окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик» и Жамбылский гуманитарный технический университет (специальность «Экономист»). В разные годы работал в аппарате акима Жуалынского района, аппарате акима Жамбылской области, был заместителем руководителя департамента агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области, руководителем управления государственной службы и профилактики коррупции областного департамента агентства, руководителем управления сельского хозяйства Жамбылской области, возглавлял областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования, был акимом Байзакского района Жамбылской области. С апреля прошлого года был заместителем акима Жамбылской области.