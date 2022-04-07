Сменился аким Жамбылской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил
Бердибека Сапарбаева от должности акима Жамбылской области, сообщает Акорда.
Другим указом президента на эту должность назначен Нуржан Нуржигитов.
Нуржану Нуржигитову 55 лет. Он окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик» и Жамбылский гуманитарный технический университет (специальность «Экономист»). В разные годы работал в аппарате акима Жуалынского района, аппарате акима Жамбылской области, был заместителем руководителя департамента агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области, руководителем управления государственной службы и профилактики коррупции областного департамента агентства, руководителем управления сельского хозяйства Жамбылской области, возглавлял областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования, был акимом Байзакского района Жамбылской области. С апреля прошлого года был заместителем акима Жамбылской области.