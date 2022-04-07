Это будет способствовать включению его в режим «открытое небо» и позволит привлечь иностранные авиакомпании
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Завершена реконструкция международного аэропорта Уральска
ФОТО КГА

В Уральске запустили терминал международного аэропорта им. Маншук Маметовой, сообщает комитет гражданской авиации МИИР. Реконструкция аэропорта завершилась.

«Завершена реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта г.Уральск. Площадь терминала составляет 10 тыс. кв.м, средний пассажиропоток достигает 600 тысяч человек в год. Новый терминал аэропорта соответствует всем международным стандартам IATA», - говорится в сообщении КГА.

Как отметил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, современная инфраструктура аэропорта будет способствовать включению его в режим «открытое небо» и позволит привлечь иностранные авиакомпании.

«Ожидаем, что новый аэропорт станет мощным импульсом для увеличения пассажиропотока, открытия новых международных маршрутов, развития туризма в регионе, а также роста авиаперевозок», - сказал он на церемонии запуска терминала.

Напомним, в марте аэропорту было присвоено имя Маншук Маметовой, героини-пулеметчицы, которая родилась в Западно-Казахстанской области.

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