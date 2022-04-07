Мусин доложил Токаеву о планах по развитию рынка телекоммуникаций

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, сообщается на сайте Акорды. Министр доложил о деятельности ведомства в 2021 году и о перспективах развития цифровизации и IT-сферы, о повышении качества работы в отрасли телекоммуникаций.

«Министр доложил главе государства о том, что в рамках внедрения человекоцентричных сервисов в цифровой формат переведены 18 самых востребованных документов, в том числе через вывод на популярные внешние платформы с обязательным соблюдением мер по защите персональных данных. Кроме того, Багдат Мусин отчитался о реализации поручения Касым-Жомарта Токаева по устранению “цифрового неравенства” и усилению контрольных мер в отношении качества и покрытия интернета. В 2021 году качество интернета улучшено в 628 населенных пунктах, в 2022 году будет охвачено еще 140 села», - сообщает пресс-служба президента.

Также Мусин доложил об успешном тестировании мобильными операторами технологии 5G в столице, Алматы и Шымкенте и сообщил, что в этом году планируется коммерческий запуск в городах республиканского значения.

Кроме этого, министр представил планы по дальнейшему развитию рынка телекоммуникаций. В частности, будет проведена работа по демонополизации группы компаний АО «Казахтелеком», намечено принятие ряда законодательных инициатив, направленных на улучшение конкурентной среды.

Отдельное внимание было уделено развитию IT-отрасли. Мусин сообщил о релокации зарубежных IT-компании в технопарк Astana Hub, а президент в свою очередь поручил оказать содействие зарубежным IT-компаниям, достигшим успеха на международном рынке, но при этом выработать конкретные меры поддержки отечественного IT-сектора. Министр также предложил создать платформу для цифровизации на основе ресурсов АО «НИТ», отечественных IT-компаний с привлечением экспертов, имеющих опыт в реализации подобных проектов.