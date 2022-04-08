Первым замминистра назначен Акан Рахметуллин
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Токаев назначил двух заместителей министра иностранных дел
Фото МИД РК

Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением освободил от должности первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Шахрата Нурышева, он назначен послом РК в КНР.

Другим распоряжением главы государства на должность первого заместителя министра иностранных дел РК назначен Акан Рахметуллин, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел.

Адиль Турсунов назначен заместителем министра иностранных дел РК.

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