Токаев назначил двух заместителей министра иностранных дел

Первым замминистра назначен Акан Рахметуллин
Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением освободил от должности первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Шахрата Нурышева, он назначен послом РК в КНР.
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