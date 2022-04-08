Полиция задержала четверых протестующих у консульства Китая в Алматы

В пятницу, 8 апреля полиция задержала четверых активистов, вышедших к китайскому консульству с требованием отпустить родных из лагерей Синьцзяня. Один из активистов, Байболат Кунболатулы, по дороге потерял сознание. Об этом он сообщил Власти в телефонном разговоре.

«Сегодня полиция задержала четырех человек перед консульством с применением силы. По дороге в РУВД я потерял сознание, потому что полицейские сильно держали меня за шею, пока ехали в участок. Позже вызвали скорую помощь. Сейчас мое состояние улучшилось. Они продержали нас около 3 часов и всех отпустили. Я приходил снимать на видео матерей, которые протестовали перед консульством Китая, требуя отпустить своих родственников из лагерей», – рассказал Кунболатулы.

Акция протеста у консульства Китая началась в феврале прошлого года. Как сообщил в пятницу Кунболатулы на своей странице в Facebook, активисты протестуют уже 425 дней. Участники требуют освобождения своих родственников из лагерей перевоспитания в Синьцзяне. За все время протестов никто из работников дипмиссии не вышел к ним на встречу. Участников протестов регулярно задерживает полиция.

Власть рассказывала истории участников акции в материале «45 дней протестов у консульства Китая».