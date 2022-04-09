Пришедших к консульству активистов Oyan, Qazaqstan задержали
Полиция сорвала акцию у российского консульства в Алматы
Задержание в Алматы 9 апреля. Фото Назерке Курмангазиновой

Полиция в субботу заадержала нескольких активистов движения Oyan, Qazaqstan, которые пытались провести акцию у генерального консульства России в Алматы, передает корреспондент Власти.

Активисты, чьи руки были связаны, легли на асфальт, отсылая таким образом к события в Буче Киевской области, где сотни людей были найдены убитыми после отхода российских войск, у многих из них были связаны руки.

Полиция практически сразу после начала акции задержала всех активистов. Среди них журналистка и активистка Асем Жапишева, активист Дархан Шарипов и другие.

Полицейские сорвали уже несколько акций у диппредставительства России в Алматы. Власти города после начала войны согласовали только один мирный митинг, отказавшись согласовать последующие.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Корреспондент интернет-журнала Vласть

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