Около 200 пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана

В Алматы выявлено 6 заболевших, в столице – 4, в Актюбинской области – 2, в Северо-Казахстанской - 1.

Всего с начала пандемии в Казахстане официально зарегистрировано 1 305 292 случаев коронавируса – в эту цифру входят только те, кто, болея, сдал тест и он показал положительный результат.

Тем временем на 8 апреля в Казахстане выявлено 13 новых случаев коронавирусной пневмонии. Всего с начала пандемии она обнаружена у 88 778 человек.

Новых смертей от коронавируса и пневмонии за минувшие сутки не было, всего за два года от ковид умерли, по официальным данным, 13 660 человек, от коронавирусной пневомнии – 5 353.

К этому моменту лечение от коронавируса продолжают получать 2 126 человек, из них только 213 пациентов находятся в стационарах. В тяжелом состоянии – 25 пациентов с ковид, в крайне тяжелом состоянии – 2, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.