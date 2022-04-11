Цены на пшеницу стабилизируются в ближайшее время, заявили в Зерновом союзе Казахстана

В Зерновом союзе Казахстана уверены , что с учетом введения ограничений на экспорт зерна и муки, в ближайшие 7-10 дней цены на пшеницу на внутреннем рынке стабилизируются, а запасов зерна в стране достаточно. При этом в союзе раскритиковали мукомолов страны, заявивших о дефиците и удорожании зерна на внутреннем рынке.

У Зернового союза «вызывает недоверие» заявление мукомолов, «которые прекрасно ориентируются в рынке». В частности, что мукомолы не могут купить пшеницу, потому что ее нет.

«В текущем сезоне сложилась не характерная для этого периода ситуация, при которой зерно в основном находится на складах зернопроизводителей. Поэтому запасы зернотрейдеров и мукомолов существенно ниже, по сравнению с аналогичным периодом за прошедшие 5 лет. Высокие цены на старте сезона позволили зернопроизводителям рассчитаться с кредиторами и сохранить еще некоторые объемы зерна в надежде продать его в дальнейшем по максимально возможной высокой цене. Запрет, введенный российским правительством, а также анонсирование введения в Казахстане квоты на экспорт пшеницы и муки только вселяют уверенность у зернопроизводителей в повышении внутренней цены на пшеницу. К тому же значительная волатильность курса валюты в течение текущего месяца не позволяет установиться равновесной цене на рынке», - отмечается в заявлении.

«На фоне кратного роста цен на ресурсы перед посевной кампанией желание зернопроизводителей частично компенсировать его за счет высокой цены на пшеницу является таким же рыночным поведением, как и поведение мукомолов в текущем сезоне, долгое время предпочитавших российскую пшеницу казахстанской», - считают в Зерновом союзе.

Как отмечается в заявлении, до введения правительством России запрета на экспорт пшеницы в страны ЕАЭС (действует с 15 марта по 30 июня) «казахстанские мукомолы активно импортировали российскую пшеницу, цена которой была ниже казахстанской», а «импорт российской пшеницы оказывал давление на внутренние цены, снижая доходы казахстанских зернопроизводителей».

При этом в союзе уверены, что с учетом введения экспортных квот цены на внутреннем рынке скоро стабилизируются: «рынок в ближайшие 7-10 дней сформирует цену, удовлетворяющую и продавцов, и покупателей».

Вместе с тем в Зерновом союзе поставили под сомнение опрос зернопроизводителей, проведенный мукомолами, заявив, что последние ставят под сомнение данные национальной статистики о наличии продовольственной пшеницы.

«Результаты проведенного мукомолами опроса не могут рассматриваться в качестве истины в последней инстанции. Опрос проводился выборочно, вероятно, без какой-либо методики и составления протокола о результатах опроса. Не установлено альтернативное видение мукомолов об остатках пшеницы по состоянию 1 марта. К выводам проведенного опроса можно относиться как к мнению отдельно взятой ассоциации, которое может быть ошибочным. При этом ничем не аргументированное сомнение мукомолов активно используется для обоснования введения запрета или пошлины. И в ассоциации, скорее всего, понимают, что в случае несостоятельности их сомнения никакой ответственности они не понесут за последствия необоснованно введенных пошлин или запрета», - отмечается в заявлении.

По данным национальной статистики, на 1 марта объем продовольственной пшеницы составил 5,9 млн тонн, экспорт в период с 1 марта по 15 апреля пшеницы и муки зерновом эквиваленте оценивается в объеме 1,5 млн тонн, экспортной квоты на пшеницу и муку в период с 15 апреля по 15 июня – в объеме 1,4 млн тонн в зерновом эквиваленте, внутреннее потребление продовольственной пшеницы в апреле – сентябре составит 1 млн тонн, а переходящие на новый сезон запасы пшеницы составляют 1 млн тонн. В этой связи «с 16 июня по 31 августа экспортный потенциал пшеницы и муки в зерновом эквиваленте может составить дополнительно до 1 млн тонн».

«Деятельность недобросовестных трейдеров, создающих себе конкурентное преимущество за счет нарушения законодательства, в том числе нелегального ввоза зерна, одинаково создает сложности как для мукомолов, так и для других зернотрейдеров. Действующий мораторий на проверки субъектов малого и среднего бизнеса формирует благоприятные условия для развития теневого рынка зерна», - также добавили в Зерновом союзе.