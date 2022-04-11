Алик Айдарбаев ушел с поста предправления «КазМунайГаза»

Курмангазы Исказиев выпускник нефтяного факультета Казахского политехнического института им. В.И.Ленина по специальности «Горный инженер-геолог». Трудовую деятельность начал в 1985 году в производственном объединении «Эмбанефть», где в последующем прошел все ступени производства от оператора до генерального директора АО «Эмбамунайгаз». В разные годы работал в структуре АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», в КМГ – был управляющим директором по геологии, геофизике и резервуарам, главным геологом, заместителем председателя правления по геологии и перспективным проектам, управляющим директором по неоперационным активам (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), управляющим директором по геологии. Был генеральным директором (председателем правления) АО «Эмбамунайгаз» и АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз», заместителем председателя правления КМГ по разведке, добыче и нефтесервисам, а также по геологии и разведке. С февраля 2022 года занимал должность заместителя председателя правления АО НК «КазМунайГаз» по разведке и добыче.