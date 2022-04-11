Хотя в аэропорту находилось 165 силовиков
Глава ЛОП во время январских событий оставил аэропорт Алматы без охраны – Генпрокуратура
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Начальник линейного отдела полиции аэропорта города Алматы во время январских событий оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

«В результате был нанесен существенный вред, повреждена инфраструктура аэропорта, похищено имущество предпринимателей, создана реальная угроза жизни и здоровью пассажиров. Хотя в аэропорту находилось 165 силовиков, в том числе 40 полицейских, 65 пограничников, 60 сотрудников службы авиационной безопасности», - подчеркнул Килымжанов.

По его словам, все силовики в аэропорту были вооружены достаточным количеством огнестрельного оружия для отражения нападения.

Он также напомнил, что продолжается расследование «по фактам оставления зданий департаментов КНБ и полиции Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, аэропорта Алматы. Руководители этих органов признаны подозреваемыми». Ранее был задержан экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области, который отвечал за хранение служебного оружия и, по версии следствия, допустил расхищение части арсенала.

«В результате на руках у преступников оказалось 610 единиц оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы. В настоящее время найдена всего лишь 206 единиц оружия, оставшаяся часть находится у преступников», - отметил Килымжанов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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