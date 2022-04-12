Агентство S&P заявило, что Россия объявила дефолт по внешнему долгу

Рейтинговое агентство S&P заявило, что Россия фактически допустила дефолт по внешнему долгу, предложив держателям облигаций выплатить вознаграждение в рублях, а не в долларах, сообщает CNN .

Россия попыталась заплатить в рублях по двум долларовым облигационным программам, срок погашения которых наступил 4 апреля, говорилось в записке S&P, распространенной в пятницу. Агентство заявило, что это равносильно «выборочному дефолту», поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в «доллары, эквивалентные первоначально подлежащим выплате суммам».

Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда организация допустила дефолт по конкретному обязательству, но не по всему долгу.

Начиная с 4 апреля у Москвы есть отсрочка в 30 дней, чтобы произвести выплаты капитала и процентов. Но S&P заявило, что не ожидает от России перевода этих обязательств в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее «готовность и технические возможности соблюдать условия» своих облигационных программ.

Полный валютный дефолт станет первым для России более чем за столетие, когда лидер большевиков Владимир Ленин отказался возвращать деньги за ценные бумаги, выпущенным царским правительством.

Россия не может получить доступ примерно к $315 млрд из своих валютных резервов в результате западных санкций, введенных после ее вторжения в Украину. До прошлой недели Соединенные Штаты разрешали России использовать часть своих замороженных активов для выплат некоторым инвесторам вознаграждения в долларах. Но с тех пор казначейство США заблокировало России доступ к своим резервам в американских банках, что является частью усилий по усилению давления на президента России Владимира Путина и дальнейшему сокращению его военного фонда.

По оценкам JPMorgan, на конец прошлого года у России было около $40 млрд долга в иностранной валюте. Примерно половина этой суммы принадлежала иностранным инвесторам.

Сейчас Россия планирует обратиться в суд. «Мы будем подавать в суд, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты», − заявил министр финансов Антон Силуанов газете «Известия» в понедельник. «Мы покажем суду доказательства наших платежей, чтобы подтвердить наши усилия по выплатам в рублях, как мы это делали в иностранной валюте. Это будет непростой процесс», − добавил он. Он не сказал с кем Россия планирует судиться.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на пресс-конференции на прошлой неделе, что любой дефолт будет «искусственным», потому что у России есть доллары для оплаты − она просто не может их получить.

«Оснований для настоящего дефолта нет», − сказал Песков. «Даже близко нет».

Россия приложила немало усилий для искусственного поддержания курса рубля, который после вторжения обесценился на 40%. Помимо прочего страна прибегла к повышению процентных ставок до 20% и принуждению экспортеров обменивать большую часть валютной выручки на рубли.

Эти меры все еще действуют, но центральный банк решил ослабить некоторые ограничения, сообщило в понедельник агентство Reuters, а на прошлой неделе ЦБ объявил о снижении процентных ставок до 17%.

По данным Refinitiv, в понедельник рубль торговался на уровне 79 за доллар США. Это примерно на 5% слабее, чем в субботу.