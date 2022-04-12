Это связано с санкциями против России
Внешний инфляционный фон для Казахстана в этом году будет неблагоприятным – Нацбанк
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Из-за геополитических рисков, которые связаны с сохранением проблем в цепочке поставок, ростом цен на продовольствие и сырье, а также ослаблением курса, внешний инфляционный фон для Казахстана в этом году останется неблагоприятным. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил глава Национального банка Галымжан Пирматов.

«В марте Global Composite PMI замедлился до 52,7 на фоне геополитической напряженности, усугубившей нарушения цепочек поставок и усилившей инфляционное давление. В Казахстане индекс деловой активности перешел в отрицательную зону 48,3 в марте. Цены на сырье и материалы в Казахстане выросли стремительно из-за логистических перебоев в связи с санкциями против Российской Федерации», - сказал Пирматов.

Он отметил, что рекордное повышение цен на растительные масла на 23,2% за месяц и зерновые на 17,1% в марте под влиянием сокращения объема экспортных поставок на фоне конфликта между Украиной и Россией привело к самому высокому уровню индекса продовольственных цен ФАО за все время существования индекса – с 1990 года. А на фоне удорожания сырья, ГСМ, газа, инфляция в Еврозоне в марте, по предварительным данным, ускорилась до 7,9%, в США – достигла 40-летних максимумов в 7,9%, по итогам февраля в России инфляция в марте ускорилась до 16,7%.

«Внешний инфляционный фон для Казахстана будет неблагоприятным в текущем году из-за реализации геополитических рисков наряду с сохранением проблем цепочек поставок, ростом цен на продовольствие и сырье, а также ослаблением курса», - подчеркнул глава Нацбанка.

Он напомнил, что инфляция в Казахстане в марте достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7% до 12%. В целом же, с учетом усиления проинфляционных рисков, прогноз инфляции пересматривается в сторону повышения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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