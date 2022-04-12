Токаев поручил усовершенствовать правила лицензирования вузов

«Президент поручил усилить целенаправленную работу по повышению качества школьного образования и статуса учителей. Кроме того, глава государства считает необходимым усовершенствовать правила лицензирования вузов и поддержать институты, осуществляющие фундаментальные научные исследования», - говорится в сообщении.

Аймагамбетов представил Токаеву предложения, которые предусматривают усиление ответственность частных детских садов для минимизации фактов нарушения прав детей, и новые подходы к разработке школьных программ и учебников. Глава МОН также рассказал о поправках в закон «О науке», благодаря которому более четырех тысяч ученых, занимающихся научными исследованиями в сферах истории, казахского языка, философии, археологии, математики, востоковедения и других дисциплинах, будут получать стабильную заработную плату. Кроме того, документом продлен срок финансирования научных проектов с трех до пяти лет, на поддержку молодых ученых выделена тысяча грантов для постдокторантуры, а также запущены специальные конкурсы, в рамках которых более 2 тысяч молодых ученых получили гранты на 17 млрд тенге.