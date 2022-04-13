На кыргызско-таджикской границе вновь произошел вооруженный конфликт

На кыргызско-таджикской границе в местности Селкана в Лейлекском районе Баткенской области Кыргызстана произошел вооруженный конфликт, сообщает Kloop.kg . Погранслужба КР заявила о применении оружия со стороны военнослужащих Таджикистана, которые не выполнили требования кыргызских коллег и направлялись по сопредельной территории к госгранице.

«Требования кыргызских пограничников остановиться и отойти от линии границы на свою территорию пограничный наряд Таджикистана проигнорировал и пересек границу, зайдя на территорию Кыргызстана вглубь на 20 м», - сообщила погранслужба.

Кыргызские пограничники сделали предупредительные выстрелы в воздух, однако, по информации ГКНБ, в ответ таджикские военнослужащие открыли огонь. Прибывшие на место конфликта для усиления таджикские военнослужащие также обстреляли кыргызских пограничников. Перестрелка длилась около получаса. Ранение получили кыргызский пограничник и военнослужащий из Таджикистана.

«Состояние раненного военнослужащего ПС ГКНБ КР характеризуется как тяжелое. Он доставлен в Лейлекскую территориальную больницу», - сообщила погранслужба Кыргызстана.

К 21 часу ситуацию на границе расценивали как «стабильную», однако вскоре снова началась стрельба. По информации погранслужбы, таджикские военные обстреляли кыргызское село Достук из минометов. Обстрел прекратили примерно к половине одиннадцатого ночи, но потом еще с 22:50 и до 23:16 таджикские военнослужащие периодически вели огонь по кыргызским пограничникам в местности Радар-1 Баткенского района Баткенской области. Помимо этого было зафиксировано стягивание сил и средств таджикской стороной к месту конфликта. Только к полуночи ситуация на границе относительно стабилизировалась, но обстановка оставалась напряженной.

Начальник управления по Баткенской области Кыялбек Толонбаев и глава управления по Согдийской области Хикматулло Пираков в ходе переговоров договорились об отводе дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации. Переговоры продолжатся в пункте пропуска «Овчи-Калача – автодорожный».