Срок завершения сделок со «Сбербанком» продлен еще на три месяца

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что Минфин США продлил срок завершения сделок со «Сбербанком» еще на три месяца.

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и ДБ АО “Сбербанк” заявляют, что управление по контролю за иностранными активами – Office of Foreign Assets Control (OFAC) министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок с банком еще на три месяца, с 13 апреля до 12 июля. Это означает, что в течение указанного периода банк продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам банка будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления) без каких-либо ограничений», - говорится в совместном заявлении агентства и банка.

В агентстве напомнили, что ранее было объявлено о введении OFAC блокирующих санкций в отношении российского ПАО «СберБанк» и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals). Операции с банком и его дочерними структурами должны были быть завершены до 13 апреля.

Как заверили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, «Сбербанк» в Казахстане «демонстрирует финансовую устойчивость и исполняет свои обязательства перед клиентами своевременно, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств». Ссудный портфель банка, генерирующий достаточный объем ликвидности для покрытия обязательств, составляет порядка 1,6 трлн тенге, запасом капитала – более 400 млрд тенге.

«Таким образом, финансовая устойчивость банка, вкупе с дополнительной поддержкой от материнского организации, позволит осуществлять бесперебойное обслуживание клиентских платежей и переводов», - отметили в агентстве, напомнив, что «Сбербанк» также является участником системы обязательного гарантирования депозитов.

При этом агентство по регулированию и развитию финансового рынка ежедневно мониторит ситуацию в банковском секторе и, в случае необходимости, обещает принять «соответствующие меры для ослабления влияния внешних экономических рисков на стабильность финансового рынка».