Эти проблемы затронут и Казахстан как ключевого торгового партнера
В мажилисе предложили ряд мер для защиты бизнеса и внутреннего рынка на фоне экономических проблем России
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Депутат мажилиса от фракции партии «AMANAT» Аманжан Жамалов считает, что экономические проблемы России как ключевого торгового партнера затронут Казахстан, и основным каналом влияния является курс рубля. В среду в ходе пленарного заседания палаты в своем депутатском запросе он предложил премьер-министру Алихану Смаилову ряд мер, которые, по его мнению, позволят сохранить экономику страны.

«Россия – наш ключевой торговый партнер, и их сегодняшние экономические проблемы обязательно затронут Казахстан. Основной канал влияния – курс рубля. Курс рубля укрепился в последнее время, вместе с ним и тенге. Но не стоит обманываться. Текущий курс рубля административный, а не рыночный. Валютные операции почти полностью ограничены, действует обязательная продажа валютной выручки. Официально курс доллара – около 80 рублей, а на “черном рынке” выше 100 рублей. И это не предел», - заявил Жамалов.

Он напомнил о заявлении Национального банка, что курс тенге больше не будет привязываться к рублю. Однако курс падал с 5,7 до 4 тенге за рубль, то есть на 30%.

«Это значит, что российские товары становятся дешевле, а казахстанские товары в России дороже. У нас уже есть опыт 2014-2015 годов, когда рубль упал до 3 тенге. Все помнят, как казахстанцы массово ездили на шопинг в Россию. Закупали даже продукты. Тогда Нацбанк для поддержки курса буквально сжег 28 млрд долларов за 2 года. Большая часть этих денег ушла в Россию», - отметил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что сегодня весь западный мир «решительно разорвал с Россией торговые связи», закрыл рынки. А это значит, что Россия будет перераспределять торговые потоки на другие страны, в первую очередь на страны ЕАЭС. Вдобавок Россия приняла срочный пакет мер поддержки своего бизнеса и промышленности, взят курс на очередное импортозамещение, увеличивается льготное финансирование, российский бизнес «буквально заливают деньгами».

«С одной стороны, это хорошо для казахстанцев, которые смогут покупать дешевые российские товары. Но с другой стороны, у нас в Казахстане есть свои товары и свои предприятия, где работают и получают зарплату наши граждане. Все они пострадают от растущего российского импорта», - уверен Жамалов.

По мнению депутата, сегодня правительству необходимо проработать реальные меры защиты внутреннего рынка и поддержки бизнеса. Так как большинство казахстанских предприятий имеют кредиты, если они потеряют рынок и доходы, то неизбежно обанкротятся.

«В прошлом мы уже это проходили. Банки начнут выставлять претензии, изымать залоги, распродавать оборудование. Все оборудование опять же уйдет в Россию. Потом уже свое производство мы не восстановим», - считает депутат.

В этой связи он предложил ввести временный мораторий на банкротство юридических лиц по инициативе государственных органов и кредиторов; предприятиям, выпускающим критически важные товары, отсрочить и списать кредиты за счет институтов развития, предоставить зарплатные кредиты под 0% с последующим списанием при условии сохранения оборудования и штата работников, предоставить контракты на закуп товаров в различные государственные фонды, субсидировать арендные и коммунальные платежи.

Еще одним важным шагом депутат видит, «руководствуясь исключительно экономическими принципами и сохранением баланса интересов» в новых условиях, изучить пропорции распределения ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС.

«Сейчас все ввозные пошлины из третьих стран поступают в “общий котел” и затем распределяются по странам. Казахстан получает 6,9%, Россия – 85%, Беларусь – 4,8%, Кыргызстан – 1,9%, Армения – 1,2%. В условиях санкций доля России в импорте ЕАЭС сократится, соответственно, должна уменьшиться доля в распределении пошлин. Необходимо правильно просчитать новые доли и обсудить с нашими коллегами по ЕАЭС. И вообще, Казахстан сегодня напоминает канатоходца, пытающегося удержаться в рамках своих союзнических обязательств перед Россией, но, как известно, хорошая политика почти всегда означает плохую экономику и наоборот», - сказал Жамалов.

Он подчеркнул, что основная задача правительства в настоящий момент – сохранять и развивать экономику своей страны.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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