В мажилисе предложили ряд мер для защиты бизнеса и внутреннего рынка на фоне экономических проблем России

Депутат мажилиса от фракции партии «AMANAT» Аманжан Жамалов считает, что экономические проблемы России как ключевого торгового партнера затронут Казахстан, и основным каналом влияния является курс рубля. В среду в ходе пленарного заседания палаты в своем депутатском запросе он предложил премьер-министру Алихану Смаилову ряд мер, которые, по его мнению, позволят сохранить экономику страны.

«Россия – наш ключевой торговый партнер, и их сегодняшние экономические проблемы обязательно затронут Казахстан. Основной канал влияния – курс рубля. Курс рубля укрепился в последнее время, вместе с ним и тенге. Но не стоит обманываться. Текущий курс рубля административный, а не рыночный. Валютные операции почти полностью ограничены, действует обязательная продажа валютной выручки. Официально курс доллара – около 80 рублей, а на “черном рынке” выше 100 рублей. И это не предел», - заявил Жамалов.

Он напомнил о заявлении Национального банка, что курс тенге больше не будет привязываться к рублю. Однако курс падал с 5,7 до 4 тенге за рубль, то есть на 30%.

«Это значит, что российские товары становятся дешевле, а казахстанские товары в России дороже. У нас уже есть опыт 2014-2015 годов, когда рубль упал до 3 тенге. Все помнят, как казахстанцы массово ездили на шопинг в Россию. Закупали даже продукты. Тогда Нацбанк для поддержки курса буквально сжег 28 млрд долларов за 2 года. Большая часть этих денег ушла в Россию», - отметил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что сегодня весь западный мир «решительно разорвал с Россией торговые связи», закрыл рынки. А это значит, что Россия будет перераспределять торговые потоки на другие страны, в первую очередь на страны ЕАЭС. Вдобавок Россия приняла срочный пакет мер поддержки своего бизнеса и промышленности, взят курс на очередное импортозамещение, увеличивается льготное финансирование, российский бизнес «буквально заливают деньгами».

«С одной стороны, это хорошо для казахстанцев, которые смогут покупать дешевые российские товары. Но с другой стороны, у нас в Казахстане есть свои товары и свои предприятия, где работают и получают зарплату наши граждане. Все они пострадают от растущего российского импорта», - уверен Жамалов.

По мнению депутата, сегодня правительству необходимо проработать реальные меры защиты внутреннего рынка и поддержки бизнеса. Так как большинство казахстанских предприятий имеют кредиты, если они потеряют рынок и доходы, то неизбежно обанкротятся.

«В прошлом мы уже это проходили. Банки начнут выставлять претензии, изымать залоги, распродавать оборудование. Все оборудование опять же уйдет в Россию. Потом уже свое производство мы не восстановим», - считает депутат.

В этой связи он предложил ввести временный мораторий на банкротство юридических лиц по инициативе государственных органов и кредиторов; предприятиям, выпускающим критически важные товары, отсрочить и списать кредиты за счет институтов развития, предоставить зарплатные кредиты под 0% с последующим списанием при условии сохранения оборудования и штата работников, предоставить контракты на закуп товаров в различные государственные фонды, субсидировать арендные и коммунальные платежи.

Еще одним важным шагом депутат видит, «руководствуясь исключительно экономическими принципами и сохранением баланса интересов» в новых условиях, изучить пропорции распределения ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС.

«Сейчас все ввозные пошлины из третьих стран поступают в “общий котел” и затем распределяются по странам. Казахстан получает 6,9%, Россия – 85%, Беларусь – 4,8%, Кыргызстан – 1,9%, Армения – 1,2%. В условиях санкций доля России в импорте ЕАЭС сократится, соответственно, должна уменьшиться доля в распределении пошлин. Необходимо правильно просчитать новые доли и обсудить с нашими коллегами по ЕАЭС. И вообще, Казахстан сегодня напоминает канатоходца, пытающегося удержаться в рамках своих союзнических обязательств перед Россией, но, как известно, хорошая политика почти всегда означает плохую экономику и наоборот», - сказал Жамалов.

Он подчеркнул, что основная задача правительства в настоящий момент – сохранять и развивать экономику своей страны.