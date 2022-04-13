В этом году военные парады на 7 и 9 мая в Казахстане проводить не будут

Но планируется провести около 50 мероприятий по всей стране
Тамара Вааль, Власть
В этом году в Казахстане не будут проводиться военные парады на 7 и 9 мая, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы. Об этом сообщили в среду в министерстве обороны.
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