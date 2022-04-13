В этом году военные парады на 7 и 9 мая в Казахстане проводить не будут

В этом году в Казахстане не будут проводиться военные парады на 7 и 9 мая, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы. Об этом сообщили в среду в министерстве обороны.

«В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется», - говорится в сообщении.

Вместе с тем Минобороны запланировало военно-патриотические мероприятия, отдельный блок которых составляют чествование ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Республики Казахстан. Всего запланировано около 50 мероприятий по всей стране.

Военный парад на 7 мая в Казахстане не проводится с 2019 года, а празднование 9 мая - с начала пандемии. При этом в прошлом году занимавший тогда должность пресс-секретаря президента Берик Уали сообщил, что торжественные мероприятия по случаю Дня Победы перенесены на 2022 год.