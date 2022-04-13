В МВД отмечают рост заявлений от россиян на получение вида на жительство в Казахстане

В министерстве внутренних дел Казахстана отмечают рост числа заявлений на получение вида на жительство от граждан России. Об этом в среду в кулуарах мажилиса сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

«На сегодня есть небольшое увеличение людей, обратившихся с просьбой о виде на жительство. Если в предыдущие годы эта цифра варьировалась от 350 до 400 человек (в квартал - В.), то сейчас около тысячи человек за первый квартал 2022 года обратились за видом на жительство в нашей стране», - сказал Кожаев.

Вместе с тем, отметил он, за гражданством Казахстана с начала года обратились порядка 170 граждан Российской Федерации, однако, подчеркнул он, «в прошлом году обращалось примерно такое же количество людей».

Всего же, по данным МВД, на территории Казахстана сегодня находятся около 130 тыс. граждан России. За получением индивидуального идентификационного номера (ИИН) обратились порядка 10 тыс. человек.

«Это связано с тем, что у них (у граждан России – В.) заблокирована работа многих финансовых учреждений. Поэтому они обращаются к ним. Необязательно, что они сюда переехали, они просто могут пользоваться нашими банковскими карточками», - уточнил первый заместитель министра.

Что касается граждан Украины, то, по словам Кожаева, на сегодня в Казахстане находится около 3 400 человек. В МВД отмечают, что в прошлые годы граждан Украины в Казахстане было практически столько же, поэтому «никакого увеличения» в министерстве не наблюдают.