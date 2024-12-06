Оппозиционные силы Сирии захватили еще один город

Силы оппозиции после ожесточенных боев захватили город Хама в центральной Сирии, четвертый по величине город, что стало серьезным ударом по президенту Башару Асаду, сообщает телеканал Al Jazeera .

Сирийская армия заявила, что вынуждена была покинуть город и что передислоцирует свои силы «для сохранения жизней мирного населения».

Лидер самой мощной оппозиционной вооруженной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», бывшего филиала «Аль-Каиды», Абу Мохаммед аль-Джулани заявил, что силы оппозиции полностью контролируют Хаму.

Репортер Al Jazeera Ресул Сердар сообщил, что оппозиция также захватила военный аэропорт города, «один из крупнейших в Сирии», который использовался правительственными войсками для нанесения ударов по повстанцам. Большинство жителей Хамы покинули город.

Роберт Гейст Пинфолд из Даремского университета считает, что если оппозиции удастся удержать Хаму, это будет иметь как символическое, так и стратегическое значение, так как этот город - «родина суннитского, вооруженного исламистского сопротивления партии Башара Асада и его отца». Захват Хамы также откроет дорогу на Хомс, главный центральный город, который соединяет самые густонаселенные регионы Сирии, и на Дамаск. Хама также имеет решающее значение для контроля над двумя крупными городами с многочисленными общинами религиозных меньшинств: Мухрадой, где проживает много христиан, и Саламией, где проживает много мусульман-исмаилитов. Провинция Хама также граничит с прибрежным регионом Латакия, основной базой народной поддержки Асада.

До четверга Хама оставалась под контролем правительства на протяжении всей войны, которая вспыхнула в 2011 году как восстание против президента Башара Асада. С прошлой среды оппозиционные группировки продвигались на юг из контролируемых ими районов на северо-западе Сирии, захватив Алеппо в течение выходных, а во вторник достигли стратегической высоты к северу от Хамы и двинулись к восточному и западному флангам города.

В самые напряженные годы более чем 13-летней войны в Сирии президент Башар Асад полагался на поддержку России и Ирана: союзные войска помогли ему вернуть большую часть территории и крупнейших городов, прежде чем в 2020 году линия фронта заморозилась из-за прекращения огня. Однако с 2022 года Россия сосредоточила свое внимание на войне в Украине, в то время как многие высокопоставленные лидеры «Хезболлы», самой мощной силы, связанной с Ираном, были убиты в результате израильских атак за последние месяцы.