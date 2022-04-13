Кульгинов отчитался Токаеву об инфраструктурном развитии столицы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова. Как сообщает пресс-служба президента, аким отчитался о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы по итогам первого квартала 2022 года.

«Акиматом столицы по поручению президента ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, поддержке малого и среднего бизнеса, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций. В частности, за три месяца текущего года было введено в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья, в экономику города привлечено свыше 154 миллиардов тенге. Объем частных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,3 %. В 2021 году было привлечено свыше 1,2 триллиона тенге», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Кульгинов также рассказал о строительстве насосно-фильтровальной станции (НФС-3), ливневой канализации, проектировании канализационных очистных сооружений (КОС-2), газовых котельных и других объектов, сообщил, что в этом году будет благоустроено еще свыше 200 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

Токаев поручил учитывать мнение городской общественности при благоустройстве столицы.