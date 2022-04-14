В Алматы нет свободных земельных участков для строительства социальной инфраструктуры – Досаев

В земельном фонде Алматы нет свободных участков для строительства объектов социальной инфраструктуры, мест досуга и общественных пространств. Об этом на встрече с жителями Бостандыкского района сообщил аким города Ерболат Досаев. Проблему будут решать путем строительства пристроек и выкупа зданий и земельных участков у частных собственников.

«Я вынужден констатировать, что сегодня в государственном земельном фонде города нет свободных земельных участков для строительства и расширения социальной инфраструктуры, а также мест досуга и общественных пространств. С учетом этого факта, эти проблемы мы будем решать исключительно путем строительства или пристроек, или выкупа зданий и земельных участков у частных собственников», - сказал Досаев.

Он также констатировал дефицит мест в школах: «На сегодня дефицит мест в школах Алматы составляет более 19,6 тысяч мест, из которых 3 300 – в Бостандыкском районе. Очередность в детские сады Алматы от 1 до 6 лет составляет 41 200 мест, из них 2 400 – в Бостандыксом районе. При этом в Бостандыкском районе на 1 апреля функционируют 60 школ (34 государственные и 26 частных) и 75 детских садов (30 государственных и 45 частных)».

Акиматом уже ведется строительство пяти пристроек к действующим школам на 1 320 мест, из них до конца календарного года в эксплуатацию будут введены 4 пристройки на 1 020 мест, 1 пристройка на 300 мест будет введена в III квартале 2023 года. В акимате также планируют выкупить часть здания школы №94, которая принадлежит частному колледжу, чтобы обеспечить 600 дополнительных ученических мест.

«При этом надо учитывать, что к началу учебного года новый приток в школы района составляет около 1 000 детей. Дефицит ученических мест пока будет сохраняться, но мы приложим усилия для решения данной проблемы в рамках разрабатываемого плана развития города Алматы на 2022 – 2024 годы», - отметил Досаев.