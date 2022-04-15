Осужденному за участие в ДВК и «Коше партиясы» активисту Асхату Жексебаеву смягчили наказание

В пятницу, 15 апреля, Капчагайский городской суд удовлетворил ходатайство Асхата Жексебаева, одного из 13-ти активистов, осужденных за организацию и участие в деятельности признанных судом экстремистскими ДВК и «Коше партиясы», о замене неотбытой части его тюремного срока на ограничение свободы. Об этом сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на адвоката Жексебаева Галыма Нурпеисова.

«Асхат Жексебаев был осужден на пять лет. После отбытия половины наказания мы подали заявление. Сегодня судья назначил наказание в виде ограничения свободы, заменив неотбытую часть более мягким наказанием. Асхат будет освобожден, если в течение десяти дней прокуратура вновь не подаст жалобу и не будет возражать», - сказал Нурпеисов.

Ранее, 11 апреля, Капчагайский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении другого осужденного на пять лет активиста Кайрата Клышева.

11 октября 2021 года суд Алматы огласил приговор по делу 13 активистов, которых обвиняли в «организации и участии в запрещенной организации» (часть 1, 2 статьи 405 Уголовного кодекса). Кайрат Клышев и еще трое активистов были приговорены к пяти годам лишения свободы. При этом они до приговора более года содержались в следственном изоляторе. Ранее правозащитники включили их в список политических заключенных. Еще семь активистов получили по году ограничения свободы, двое – по два года ограничения свободы.