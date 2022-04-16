Меньше 20 из них – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии
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Около 140 пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана
Фото Светланы Ромашкиной

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 11 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев по-прежнему не зафиксировано ни от КВИ, ни от пневмонии6 сообщил Минздрав.

В Алматы за сутки выявлено 9 случаев коронавирусной инфекции, в столице и Восточно-Казахстанской области – по 4, в Алматинской, Костанайской и Павлодарской областях – по 1. В остальных регионах новых случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 305 375 случаев коронавирусной инфекции и 88 826 случаев коронавирусной пневмонии. От коронавируса умерли 13 660 человек, от коронавирусной пневмонии – 5 353.

На 15 апреля лечение от КВИ продолжает получать 1 921 человек (925 КВИ+ и 996 КВИ-), из них в стационарах находится 141 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 1 780 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.

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