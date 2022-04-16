Она вырастет из-за запрета России и Беларуси на вывоз сахара
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Казахстан добился увеличения своей квоты в ЕАЭС на беспошлинный импорт сахара
Фото Назерке Курмангазиновой

Казахстан добился увеличения на 100 тысяч тонн своей квоты в Евразийском экономическом союзе на беспошлинный импорт сахара, сообщило Минторговли и интеграции в субботу.

Решением совета Евразийской эконоимической комиссии Казахстан сможет ввезти в целом до 350 тысяч тонн белого сахара и тростникового сырца с нулевой импортной таможенной пошлиной до конца августа 2022 года, указывается в сообщении.

«Ограничения экспорта из основных стран-импортеров – России и Беларуси - вынуждает Казахстан искать новых поставщиков. Мы обратились в ЕЭК об увеличении квоты на сахара по нулевой ставке ввозной таможенной пошлины», - приводятся в сообщении слова министра торговли и интеграции Бахыта Султанова.

Ведомство отмечает, что сахар «является социально значимым продовольственным товаром, а также влияет на ценообразование ряду других продуктов». В связи с этим «стоит задача не только не допустить возможности дефицита, но и обеспечить стабилизацию и снижение стоимости сахара для казахстанских потребителей, включая отдельные сектора пищепрома: производителей кондитерских изделий и безалкогольных напитков», отмечает Минторговли.

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