127 пациентов с коронавирусом и пневмонией в Казахстане остаются в больницах

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции, а всего в стране подтверждено 1 305 396 случаев, сообщает Минздрав.

За сутки в Алматы выявлено 7 случаев коронавируса, в столице – 2. В остальных регионах заболевших не зарегистрировано.

Новых случаев коронавирусной пневмонии, а также летальных исходов от коронавируса и пневмонии не зафиксировано.

На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 816 человек (856 КВИ+ и 960 КВИ-), из них в стационарах – 127 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 689 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 16 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента. Крайне тяжелых пациентов нет.