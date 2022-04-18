За сутки зарегистрировано 9 случаев коронавирусной инфекции
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127 пациентов с коронавирусом и пневмонией в Казахстане остаются в больницах
Фото Жанары Каримовой

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции, а всего в стране подтверждено 1 305 396 случаев, сообщает Минздрав.

За сутки в Алматы выявлено 7 случаев коронавируса, в столице – 2. В остальных регионах заболевших не зарегистрировано.

Новых случаев коронавирусной пневмонии, а также летальных исходов от коронавируса и пневмонии не зафиксировано.

На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 816 человек (856 КВИ+ и 960 КВИ-), из них в стационарах – 127 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 689 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 16 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента. Крайне тяжелых пациентов нет.

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