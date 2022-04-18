Причиной густого смога в столице стали пожары в двух северных регионах – «Казгидромет»

Сегодня, 18 апреля, в столице наблюдается густой смог. По информации «Казгидромета», причиной могли стать природные пожары, произошедшие в выходные в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

«По карте NASA 16-17 апреля наблюдались очаги возгорания в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Данные пожары могли оказать влияние на задымление, наблюдаемое сегодня в столице», - говорится в сообщении пресс-службы РГП «Казгидромет».

Сегодня посты экологического мониторинга зафиксировали превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ по сероводороду – 38 случаев превышения в пределах 1,1-3,2 ПДК; по РМ-2,5 (пыль) – 76 случаев на уровне 1,1 – 2,2 ПДК; по РМ-10 (пыль) – 7 случаев на уровне 1,1-1,2 ПДК; по оксиду азота – 30 случаев превышения в пределах 1,0-2,5 ПДК; по диоксиду азота – 53 случая превышения в пределах 1,1-3,6 ПДК.

«Наиболее загрязнены район поста № 5 (проспект Туран 2/1) по диоксиду азота, по сероводороду в районе поста №8 (мкр.Коктал), по РМ2,5 в районе поста №6 (ул. Акжол) и № 7 ул.Туркестан», - уточнили в «Казгидромете».

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столице ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки преимущественно дождь, 18, 20, 21 апреля ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.