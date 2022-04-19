10 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев коронавирусной инфекции.

Новые случаи выявлены в Алматы – 5, в Северо-Казахстанской области – 2, в столице, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях – по одному случаю.

Всего в стране подтверждено 1 305 406 случаев КВИ.

Коронавирусной пневмонии за сутки выявлено 2 случая, а всего –

88 839.

Летальных случаев за сутки не зафиксировано ни от коронавирусной инфекции, ни от пневмонии.

На 19 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 794 человека (850 КВИ+ и 944 КВИ-), из них в стационарах находятся 124 пациента, на амбулаторном уровне лечатся – 1 670. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 13 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента. Крайне тяжелых пациентов нет.