Минтруда Казахстана планирует создать банк профстандартов

Министерство труда и социальной защиты населения разрабатывает проект закона «О профессиональных квалификациях», который устанавливает единую систему признания профессиональных квалификаций. Как сообщила во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Тамара Дуйсенова, документом предусмотрено создание цифровой платформы по национальной системе квалификаций и создание единого методологического центра. Кроме этого, ведомство усовершенствует инструменты прогнозирования потребности в рабочей силе и с 2023 года будет представлять прогноз по конкретным специалистам.

«В ближайшие годы на рынок труда страны будет влиять ряд вызовов. В частности, ежегодно на рынок труда прогнозируется выход более 350 тыс. молодых людей… По расчетам экспертов, к 2030 году 74% рабочей силы в стране будут составлять миллениалы и представители поколения Z. С учетом трудоспособной молодежи, ежегодно должно создаваться около 1 млн новых рабочих мест», - сказала Дуйсенова.

При этом основным работодателем в последние годы в Казахстане выступает государство и квазигосударственный сектор. Как отметила министр, данные вызовы определяют необходимость дальнейшей модернизации системы подготовки кадров. И ее основой должна стать национальная система квалификации (НСК).

«Можно сказать, основа НСК внедрена, но выше обозначенные вызовы рынка труда и имеющиеся проблемы в сфере НСК требуют ускоренной адаптации ее к новым условиям и решения ряда проблем», - считает глава Минтруда.

Среди проблем она назвала необходимость адаптации действующих подходов прогнозирования спроса на рабочую силу для решения проблем дефицита или избытка кадров в той или иной отрасли экономики. Для этого в 2022 году Минтруда усовершенствует инструменты прогнозирования рабочей силы, а с 2023 года будет представлять прогноз потребности в конкретных специалистах по видам занятий. Другой проблемой, по словам Дуйсеновой, является неполный охват профессий профессиональными стандартами. По нацклассификатору в Казахстане на сегодняшний день имеется порядка 12 тыс. профессий, из них 590 утвержденных профстандартов охватывают 2 689 профессий и покрывают только 27% подклассов. По Трудовому кодексу с 2016 года разработкой нацстандартов занимаются отраслевые ассоциации, их утверждает НПП «Атамекен». И здесь также есть проблемы, как с финансированием, так и с координацией процесса разработки этих стандартов.

«За последние два года разработка профессиональных стандартов не осуществлялась. 576 из 590 разработанных профстандартов уже нуждаются в актуализации, с учетом скорости происходящих изменений на рынке труда. Как отмечается национальной палатой, финансовых средств на разработку и актуализацию профстандартов недостаточно», - также добавила Дуйсенова.

Для решения поставленных задач министр попросила правительство разрешить создать на базе Минтруда проектный офис по мониторингу и методологической поддержке, который обеспечит единое методологическое сопровождение всего процесса разработки профстандартов. А также – сформировать при госорганах проектные отраслевые группы и закрепить за каждым из них ответственность за покрытие всех отраслевых профессий профстандартами, создать банк профстандартов.

«В этих целях Минтруд приступит к созданию платформы, где будут собираться все шаблоны международных стандартов, практика регионов, результаты внедрения атласа новых профессий. Это позволит сократить время на дальнейшую разработку и актуализацию профстандартов», - рассказала Дуйсенова.

Чтобы задействовать все ресурсы для развития национальной системы квалификаций, Казахстану необходимо законодательно закрепить порядок признания профессиональных квалификаций работников. Для этого ведомство разработало концепцию законопроекта «О профессиональных квалификациях». Его основные новшества – это ваучерно-модульная система признания квалификаций безработных и система учета признания квалификаций работников при декларировании деятельности работодателя. Законопроектом также предусмотрено создание цифровой платформы по НСК и единого методологического центра на базе Центра развития трудовых ресурсов Минтруда, которые должны стать единым методологическим центром и источником предоставления актуальной информации по НСК. Как заверила Дуйсенова, проект закона планируется согласовать со всеми госорганами до 15 мая.