Мужчина поджег себя в холле акимата Мангистауской области после того, как получил отказ в личной встрече с главой региона. По предварительным данным, он был сотрудником одной из компаний, предоставляющих рабочую силу для обслуживания нефтяных объектов, сообщает Lada.kz .

Сотрудники акимата сказали мужчине, что в четверг аким не проводил прием граждан по личным вопросам и попросили его прийти в специально утвержденный для этого день.

После этого мужчина облил себя горючей смесью и поджог. Сотрудники полиции и акимата оперативно потушили огонь, вызвали скорую и оказали первую медицинская помощь.

Пострадавший был доставлен в областную больницу города Актау. Он находится под пристальным наблюдением врачей, состояние пациента тяжелое.

Полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства и проводит расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.