По предварительным данным, он был сотрудником одной из компаний, предоставляющих рабочую силу для обслуживания нефтяных объектов
Мужчина поджег себя в холле акимата Мангистауской области после того, как получил отказ в личной встрече с главой региона. По предварительным данным, он был сотрудником одной из компаний, предоставляющих рабочую силу для обслуживания нефтяных объектов, сообщает Lada.kz.
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