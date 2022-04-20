Также зарегистрировано 11 случаев пневмонии
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11 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Новые случаи зарегистрированы в Алматы – 4, в столице – 2, по одному случаю – в Шымкенте, в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Туркестанской областях.

Также за сутки зарегистрировано 11 случаев пневмонии. Летальных случаев, как и от коронавирусной инфекции, не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 305 417 случаев коронавирусной инфекции и 88 850 случаев пневмонии.

На 20 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 791 человек (853 КВИ+ и 938 КВИ-), из них в стационарах лечатся 112 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 679 . Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.

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