Минобороны предложило признать без вести пропавшим своего сотрудника после взрывов в Жамбылской области

Министерство обороны Казахстана предложило семье своего сотрудника, которого до сих пор ищут после взрывов в воинской части в Жамбылской области в августе 2021 года, признать его без вести пропавшим. Тогда они смогут получить все необходимые выплаты, сказал журналистам в среду в кулуарах мажилиса глава ведомства Руслан Жаксылыков.

«Я встречался с его родными. Мы говорим о том, что на зимний период мы приостанавливали поиски, потому что погодные условия. С момента начала работ мы начали работы по утилизации и, соответственно, работы по поиску, не хотелось бы говорить об останках, этого военнослужащего. Но работы по поиску продолжаются», - сказал Жаксылыков.

Министр высказал мнение, что если военнослужащий находился в эпицентре взрыва, то «там могло ничего и не остаться». Он подчеркнул, что объем работ большой, необходимо проводить земляной осмотр и просеивание.

«Это огромные затраты: и людские, и временные, работы предстоит достаточно. Я понимаю семью, мы предлагали им признать погибшим или без вести пропавшим, тогда бы выплаты были, и со стороны вооруженных сил выплаты были бы. Мы понимаем семью, поэтому поиски продолжаются», - отметил Жаксылыков.

Глава Минобороны добавил, что поисками также занимаются и сотрудники органов внутренних дел.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области 26 августа прошлого года произошло возгорание на одном из складов боеприпасов, затем последовала серия взрывов. В результате ЧП погибли 17 человек, в их числе 10 сотрудников органов гражданской защиты, 6 военнослужащих Минобороны и военный прокурор. Тело еще одного человека – сотрудника министерства обороны, как сообщал глава МЧС, – до сих пор не найдено.