Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Минобороны России сообщило об успешном испытательном пуске новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», сообщает Русская служба ВВС . Как заявил президент РФ Владимир Путин, который наблюдал за пуском по видеосвязи, эта ракета заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России.

Пуск состоялся накануне в 15:12 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки. По данным Минобороны, задачи испытаний «выполнены в полном объеме», «подтверждены расчетные характеристики» на всех этапах полета, учебные боевые блоки «прибыли в заданный район» на полигоне Кура на полуострове Камчатка. После завершения испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение.

«Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», - заявил Путин.

МБР «Сармат» должны прийти на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования «Воевода» в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения. Это тяжелый ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой. Вес одной ракеты – больше 200 тонн. По утверждению Минобороны, «Сармат» - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая обладает «уникальными характеристиками», позволяющими «гарантированно преодолевать» любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Комплекс способен преодолевать все современные средства ПВО.

Как отмечает Би-би-си, Россия заранее предупредила США об испытании «Сармата», в Пентагоне не увидели в этом пуске угрозу.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, МБР «Сармат» разрабатывалась в течение многих лет, поэтому испытательный запуск не стал неожиданностью для Запада. Тем не менее это произошло на фоне войны России в Украине и опасений, что Россия будет применять ядерное оружие.

Во вторник агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой собеседники издания в российской власти высказали свои опасения, наряду с опасениями американской разведки, насчет того, что Путин может прибегнуть к ограниченному применению ядерного оружия, если столкнется с неудачей в украинской кампании, которую он считает своей исторической миссией.

За несколько дней до вторжения в Украину Россия объявила масштабные учения ядерных сил с пусками баллистических и крылатых ракет. Учениями решил лично руководить Путин.