Главная Новости #пожар В павлодарской школе произошел пожар Горит кровля здания 2022-04-21 09:56:00+06:00 599 фото ДЧС Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Сегодня утром в школе № 28 Павлодара произошел пожар, сообщает ДЧС региона. «21 апреля в 08:04 поступило сообщение о пожаре в школе по адресу: г. Павлодар, ул. Торайгырова 24», - говорится в Instagram ДЧС. По данным ведомства, горит кровля здания СОШ № 28 на площади ориентировочно 200 кв. м. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 учащихся. На месте работают 50 сотрудников и 12 единиц техники ДЧС, 4 человека и 1 единица техник ФГУ Центра медицины катастроф. Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Внеочередной съезд партии Amanat пройдет 26 апреля Новости Токаев назначил заместителя министра иностранных дел Новости Назначен полномочный представитель Казахстана в постоянном совете ОДКБ Сменился заместитель председателя антикоррупционной службы Новости На суде над экоактивистами из Бестобе закончен допрос свидетелей обвинения Новости Ученики павлодарской школы, где произошел пожар, пока продолжат обучение дистанционно – Аймагаметов Привилегии и иммунитеты сотрудников Тюркской академии закрепил парламент Новости Подозреваемого по делу о взрывах в Жамбылской области экс-командующего войсками РК «Юг» освободили из ИВС Новости 14 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Просматриваемые Новости 15.04.2022 В состав Улытауской области войдут три города и два района Новости 15.04.2022 В Алматы частично перекроют дороги из-за полумарафона Новости 15.04.2022 В Павлодаре после пожара в школе госпитализированы трое детей Новости 14.04.2022 Застройщик пересмотрит проект жилого комплекса в районе старого автопарка в Алматы – акимат Новости 18.04.2022 Дожди, шквалистый ветер и град ожидаются в Казахстане Новости 15.04.2022 Казахстан решил отказаться от соглашения со «Сбербанком» в создании цифрового правительства