В павлодарской школе произошел пожар

Сегодня утром в школе № 28 Павлодара произошел пожар, сообщает ДЧС региона.

«21 апреля в 08:04 поступило сообщение о пожаре в школе по адресу: г. Павлодар, ул. Торайгырова 24», - говорится в Instagram ДЧС.

По данным ведомства, горит кровля здания СОШ № 28 на площади ориентировочно 200 кв. м. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 учащихся.

На месте работают 50 сотрудников и 12 единиц техники ДЧС, 4 человека и 1 единица техник ФГУ Центра медицины катастроф.