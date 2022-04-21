Привилегии и иммунитеты сотрудников Тюркской академии закрепил парламент

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской Академией об условиях и порядке размещения Тюркской Академии». Как сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, документ определяет статус, а также привилегии и иммунитеты как самого заведения, так и его сотрудников.

«Рассматриваемое соглашение было подписано 6 ноября 2020 года в связи с тем, что штаб-квартира Тюркской академии находится в столице. Целью соглашения является определение статуса, а также привилегий и иммунитетов Тюркской академии и ее сотрудников в период ее функционирования в нашей стране. На сегодняшний день в академии работают 17 человек, из них два сотрудника – это иностранные граждане. После вступления в силу соглашения местные иностранные сотрудники академии должны будут проходить аккредитацию в министерстве иностранных дел РК», - сказал Аймагамбетов.

Как напомнил глава МОН, Тюркская академия была создана в 2010 году как научный центр изучения тюркского мира, а в 2014 году получила статус международной организации. Цель академии – координация исследований в области тюркологии, направленных на сохранение и популяризацию тюркских языков, литературы и культуры. В настоящее время ее членами являются Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Турция.