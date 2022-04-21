В Алматы обрабатывают деревья от вредителей с помощью дронов

В Алматы для обработки зеленых насаждений от вредителей на труднодоступных участках используют дроны, сообщается на сайте городского акимата.

«В качестве экспериментального варианта на труднодоступных участках, там, где нет возможности проехать на спецтехнике, используются дроны. Основная часть обработки зеленых насаждений производится механизированным методом с использованием ранцевых опрыскивателей. Для обработки применяется биологический препарат низкого класса опасности, разрешенный к применению на территории Республики Казахстан. Препараты имеют специфический запах, но не наносят вреда окружающей среде, здоровью людей, в том числе домашним животным, птицам, насекомым и др.», - говорится в сообщении.

Сейчас обработка временно приостановлена из-за осадков, так как эффективность биологических веществ теряется. По прогнозам синоптиков, с 21 по 27 апреля ожидаются дожди.

В акимате напомнили, что в городе начался первый этап биологической обработки зеленых насаждений от вредителей. Обработка проводится в ночное время – с 23:00 до 06:00, так как при отсутствии солнечных лучей повышается эффективность воздействия на вредителей.