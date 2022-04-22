Кудайберген во время январских событий действовал совместно с Джумагельдиевым – прокуратура

В прокуратуре города Алматы подтвердили задержание депутата городского маслихата Кайрата Кудайбергена. По данным надзорного органа, он был задержан 21 апреля межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках.

«Задержанный Құдайберген Қ.Қ. водворен в ИВС Департамента полиции г. Алматы», - проинформировали в прокуратуре.

Предварительным расследованием установлено, что Кайрат Кудайберген вместе с Арманом Джумагельдиевым («Дикий Арман») «организовал сбор людей в гостинице “Казахстан”, призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по “ячейкам” по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки». После этого, по данным прокуратуры, собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать оперативный штаб и выдвинуть единые требования перед властью.

«Данная противозаконная акция, организованная Құдайбергеном – Джумагельдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести. Организация и участие Құдайбергеном в массовых беспорядках подтверждается видеозаписями, изъятыми в гостинице «Казахстан», в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева, показаниями очевидцев», - заявили в прокуратуре.

О задержании Кайрата Кудайбергена за организацию массовых беспорядков в Алматы сегодня в своем Telegram-канале сообщил журналист Михаил Козачков.

Кудайберген в дни январских событий находился на площади Республики в Алматы, свидетельствуют многочисленные видео. На одном из них он приветствует криминального авторитета Армана Джумагельдиева по кличке «Дикий Арман», который приезжал на площадь для разговора с протестующими.

«Дикий Арман» был задержан во время январских событий, ему вменяют организацию беспорядков, а также незаконное задержание людей, а также причинение смерти по неосторожности. По информации силовиков, его люди задерживали и избивали людей во время событий, а потом передавали сотрудникам Комитета нацбезопасности, которые продолжали пытки задержанных. Один из таких задержанных, по версии следствия, скончался от пыток.

38-летний Кайрат Кудайберген – предприниматель и популярный блогер. Депутат маслихата Алматы от правящей партии «Аманат».