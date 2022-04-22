Прямые рейсы из Алматы в Милан планируется запустить в июне

«В рамках действующих договоренностей между комитетом гражданской авиации МИИР РК и авиационными властями Италии создана правовая база для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами. Зампредседателя комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева приняла участие во встрече с представителями итальянской авиакомпании NEOS, в ходе которой достигнута договоренность об открытии международного рейса между городами Алматы и Милан», - говорится в сообщении КГА.

Выполнение регулярных авиарейсов по маршруту Милан – Алматы – Милан планируется начать с 12 июня с частотой 2 рейса в неделю – по понедельникам и четвергам, на воздушных судах Boeing 737 и 787.