Рейсы будут два раза в неделю
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Прямые рейсы из Алматы в Милан планируется запустить в июне
Фото со страницы авиакомпании в Facebook

С 12 июня открывается прямое пассажирское авиасообщение из Алматы в Милан, сообщает комитет гражданской авиации МИИР РК.

«В рамках действующих договоренностей между комитетом гражданской авиации МИИР РК и авиационными властями Италии создана правовая база для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами. Зампредседателя комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева приняла участие во встрече с представителями итальянской авиакомпании NEOS, в ходе которой достигнута договоренность об открытии международного рейса между городами Алматы и Милан», - говорится в сообщении КГА.

Выполнение регулярных авиарейсов по маршруту Милан – Алматы – Милан планируется начать с 12 июня с частотой 2 рейса в неделю – по понедельникам и четвергам, на воздушных судах Boeing 737 и 787.

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