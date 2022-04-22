Им стал секретарь областного маслихата
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Избран новый сенатор от Алматинской области
Фото из архива Власти

Депутатом сената от Алматинской области избран Жанболат Жоргенбаев, кандидат от правящей партии "Аманат", с января прошлого года работавший секретарем маслихата региона.

По информации Центральной избирательной комиссии, Жоргенбаев получил почти 85% голосов выборщиков, его соперница Гульмира Ахметова - 13,6%.

Место депутата сената от Алматинской области стало вакантным после ухода из парламента в конце прошлого года депутата Нурлана Кылышбаева. В феврале он был назначен председателем комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.

Депутаты сената в Казахстане избираются косвенным голосованием - за кандидатов голосуют выборщики - депутаты маслихатов всех уровней в регионе.

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