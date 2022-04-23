Минобороны расследует смерть солдата-срочника

По данным Минобороны, рядовой Калбай потерял сознание во время утреннего построения. Ему была оказана необходимая помощь, однако он скончался, не приходя в сознание.

Военнослужащий был призван из Мангистауской области весной этого года. В Минобороны выразили соболезнования близким военнослужащего. В сообщении при этом не указывается, есть ли подозрения о неуставных отношениях в части и есть ли подозреваемые, которые могут быть причастны к смерти солдата.

Между тем родственники солдата-срочника рассказали изданию Lada.kz, что на теле Калбая обнаружены многочисленные синяки.

"На его теле множество синяков. В войсковой части нам сообщили, что виновник уже за решёткой. Но мы не знаем, правда ли это. Его не показывают. Просим всех казахстанцев не оставаться равнодушными. Ведь сегодня это мой брат, а завтра может быть кто-либо другой. Ведь это не первый случай смерти детей, которые едут защищать и служить родине. Его мать, отец и все родственники убиты горем. Мы хотим, чтобы виновные были наказаны. Мы на этом не остановимся", - сообщила сестра погибшего Алия.

По ее словам, накануне в Жамбылскую область, где расположена воинская часть, прибыли отец и другие родственники солдата. Калбай пробыл в части всего четыре дня.

/Новость обновлена в 15:55, добавлены высказывания родственников погибшего солдата/