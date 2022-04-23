Минобороны расследует смерть солдата-срочника

Рядовой срочной службы Алибек Калбай скончался в пятницу в военном госпитале поселка Гвардейский, сообщило министерство обороны Казахстана. По данному факту начата проверка.
По данным Минобороны, рядовой Калбай потерял сознание во время утреннего построения. Ему была оказана необходимая помощь, однако он скончался, не приходя в сознание.
Военнослужащий был призван из Мангистауской области весной этого года. В Минобороны выразили соболезнования близким военнослужащего. В сообщении при этом не указывается, есть ли подозрения о неуставных отношениях в части и есть ли подозреваемые, которые могут быть причастны к смерти солдата.
Между тем родственники солдата-срочника рассказали изданию Lada.kz, что на теле Калбая обнаружены многочисленные синяки.
"На его теле множество синяков. В войсковой части нам сообщили, что виновник уже за решёткой. Но мы не знаем, правда ли это. Его не показывают. Просим всех казахстанцев не оставаться равнодушными. Ведь сегодня это мой брат, а завтра может быть кто-либо другой. Ведь это не первый случай смерти детей, которые едут защищать и служить родине. Его мать, отец и все родственники убиты горем. Мы хотим, чтобы виновные были наказаны. Мы на этом не остановимся", - сообщила сестра погибшего Алия.
По ее словам, накануне в Жамбылскую область, где расположена воинская часть, прибыли отец и другие родственники солдата. Калбай пробыл в части всего четыре дня.
/Новость обновлена в 15:55, добавлены высказывания родственников погибшего солдата/