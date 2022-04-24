В Алматы активисты требуют освобождения политзаключенных

В Алматы несколько десятков человек пришли на акцию протеста с требованием освобождения политических заключенных. Они не стали согласовывать ее с акиматом, представитель властей потребовал от собравшихся перед Академией наук разойтись, однако они отказались, передает корреспондент Власти.

Собравшиеся держат портреты политических активистов, которые находятся под следствием или в местах лишения свободы и скандируют "Бостандық" и другие лозунги.

Организатор акции, политактивистка Айгерим Тлеужан заявила, что активисты будут собираться на митинги еженедельно, пока все политзаключенные не будут освобождены.

Тем временем на площади перед Академией наук развернули небольшую ярмарку. Сюда же пришла группа молодежи - они станцевали под проливным дождем. Участники представились корреспонденту Власти студентами и сообщили, что на мероприятие их позвали вчера.

Организатор в свою очередь отказался сообщить, какую структуру он представляет и сообщил, что "молодежь просто решила весело провести время, потанцевать".

Спустя полчаса после начала акции протестующие попытались отправиться шествием в сторону проспекта Достык, однако полиция сначала преградила им путь, а затем начала задержания.

Было задержано, как минимум, два десятка человек, в том числе организатор акции Айгерим Тлеужан, а также журналист Данияр Молдабеков.