Повышение базовой ставки необходимо для контроля инфляции – Нацбанк

25 апреля комитет по денежно-кредитной политике Национального банка повысил базовую ставку до 14%. Глава Нацбанка Галымжан Пирматов пояснил, что это было необходимо в текущих условиях «для разворота тенденции роста инфляции». При этом решение сбалансированное и принято с учетом его влияния на экономическую активность.

«Мы видим, что оно не несет серьезной угрозы для кредитования и темпов экономического роста, но крайне необходимо для контроля инфляции. Устанавливаемый уровень базовой ставки на текущий момент является абсолютно адекватным и полностью соответствует складывающейся ситуации. Мягкая денежно-кредитная политика может привести к сомнительным быстрым выгодам, но в долгосрочной перспективе приведет к необратимым последствиям», – сказал Пирматов на брифинге Нацбанка.

По данным Нацбанка, экономическая активность подкрепляется растущими объемами кредитования. За I квартал объем новых выданных кредитов экономике увеличился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе бизнесу – на 19,6%, населению – на 32,5%. Как отметил Пирматов, «повышение ставки не является сдерживающим фактором для кредитования в условиях усиливающейся неопределенности и изменения условий выдачи кредитов». По его словам, текущее решение по базовой ставке также повышает привлекательность тенговых активов.

«Вместе с тем сохраняется пространство для дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий с учетом траектории инфляционных ожиданий, обновленных прогнозов по инфляции, совокупному спросу и импорту, а также с учетом риска реализации возможных дополнительных инфляционных шоков», – заключил Пирматов.

До того, как Нацбанк повысил базовую ставку, 20 апреля, правительство выступило за ее пересмотр в сторону снижения, так как курс тенге к доллару стабилизировался.