Алия Назарбаева покинула пост председателя президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана

Алия Назарбаева еще в феврале сложила полномочия председателя президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана, об этом сообщили в ассоциации. Заявление она написала в конце января.

«Да, она в конце января написала заявление, и на базе него 4 февраля мы провели съезд наших членов, поблагодарили ее и вывели из состава президиума. Написала она об этом просьбу где-то после 20 февраля. Мы упразднили этот институт президиума, и сейчас у нас собрание учредителей и общее собрание наших членов», - рассказала Власти председатель правления ассоциации Айгуль Соловьева.

«С февраля текущего года Алия Назарбаева сложила полномочия», - также подтвердил Власти исполнительный директор ассоциации Илья Сухоносенко.

19 апреля в антикоррупционной службе сообщили, что должностные лица министерства экологии, геологии и природных ресурсов и ТОО «Оператор РОП» намеревались похитить 180 млрд тенге и перечислить их частной компании для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию. В ведомстве отметили, что при этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании много миллиардную прибыль.

Год назад Минэкологии сообщало, что в 2021 году в стране будут построены новые мусоросортировочные комплексы общей мощностью около 300 тыс. тонн отходов в год. В мае были объявлены аукционные торги для проектов по энергетической утилизации отходов в шести городах: в столице, Актобе, Алматы, Усть-Каменогорске, Караганде и Шымкенте. Строительство заводов, оснащенных автоматизированной системой мониторинга выбросов, планировалось за счет инвесторов. По итогам проведенных в июле торгов победителем было определено ТОО «Waste2Energy», которое было зарегистрировано незадолго до торгов – 21 апреля 2021 года, и, по данным СМИ, ее конечным собственником является дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева.