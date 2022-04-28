Казахстанские биолаборатории не подотчетны зарубежным странам и не являются секретными, заверяют в сенате

Казахстанские биологические лаборатории занимаются разработкой препаратов против особо опасных вирусов, принадлежат стране и финансируются из республиканского бюджета. Поэтому заявления зарубежных политиков, что эти лаборатории могут под контролем иностранных государств заниматься военно-биологической деятельностью абсолютно безосновательны, заявил в четверг в ходе пленарного заседания сената депутат Ахылбек Куришбаев.

«Законопроектом (о биологической безопасности – В.), статьей 4 декларируется, что в Казахстане запрещается обращение с патогенными биологическими агентами в целях разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия. В этой связи хочу отметить, заявления зарубежных политиков, что указанные лаборатории Казахстана могут под контролем иностранных государств заниматься военно-биологической деятельностью, абсолютно безосновательны», - заявил Куришбаев.

Депутат объяснил, что отечественные биологические лаборатории уровня BSL-3 занимаются разработкой диагностических и профилактических препаратов против особо опасных патогенных микроорганизмов второй и третьей групп. То есть особо опасные вирусы первой группы с высоким уровнем смертности «здесь не выделяются». Кроме того, эти лаборатории принадлежат Республике Казахстан и полностью финансируются из республиканского бюджета для решения актуальных экономических проблем.

«Они не получают зарубежные гранты и здесь не работают иностранные ученые. Иначе говоря: в своей деятельности наши лаборатории не подотчетны зарубежным странам», - подчеркнул сенатор.

Также эти лаборатории, по его словам, не являются секретными и закрытыми объектами, их работа прозрачна и может в любое время быть проинспектирована международными экспертами. Более того, строительство научных лабораторий BSL-3 велось казахстанскими специалистами под полным контролем казахстанского правительства, а экспертов США привлекали «только лишь для того, чтобы быть гарантированными в биобезопасности этих лабораторий, с учетом последних достижений науки и передового опыта». Кроме того, Куришбаев напомнил, что Казахстан является ответственным участником Конвенции о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия.